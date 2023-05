Η Kalashnikov βάζει πλάτη στην εισβολή στην Ουκρανία κατασκευάζοντας και drones καμικάζι

H ρωσική εταιρεία κατασκευής όπλων Kalashnikov, κατασκευαστής του ομώνυμου πιο διαδεδομένου όπλου στον κόσμο, δήλωσε σήμερα ότι εγκαινιάζει ένα νέο τμήμα για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι - ένα από τα βασικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Αφού οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δυτικά, ισραηλινά και τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) με θανατηφόρα αποτελεσματικότητα κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, η Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιεί ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, ενώ επιδιώκει να ενισχύσει τη δική της παραγωγή.

Η Kalashnikov με έδρα το Ιζέφσκ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αυτόματων όπλων και κατευθυνόμενου πυροβολικού της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Το κύριο καθήκον του τμήματος είναι η παραγωγή συγκροτημάτων με κατευθυνόμενα πυρομαχικά. Τα συγκροτήματα είναι σχεδιασμένα για την καταστροφή υψηλής ακρίβειας απομακρυσμένων μεμονωμένων και ομαδικών εχθρικών επίγειων στόχων»

Το Kalashnikov, που πήρε το όνομά του από τον Mikhail Kalashnikov, σχεδιαστή του τυφεκίου εφόδου AK-47, θα παράγει επίσης εκτοξευτές, τεχνολογία ελέγχου και έρευνα και ανάπτυξης.

