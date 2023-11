Τελεσίγραφο Ισραήλ σε Χαμάς: Απελευθερώστε τους ομήρους ως τα μεσάνυχτα, αλλιώς συνεχίζουμε τον πόλεμο

Η εμπλοκή της διαδικασίας απελευθέρωσης του δεύτερου γκρουπ ομήρων από τη Χαμάς έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει δώσει τελεσίγραφο μέχρι τα μεσάνυχτα. Αν το αδιέξοδο συνεχιστεί, η κατάπαυση του πυρός θα τερματιστεί και θα ξεκινήσουν και πάλι οι επιχειρήσεις.

Το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και τη Χαμάς προκειμένου να επιλυθεί «το συντομότερο δυνατόν» το πρόβλημα που οδήγησε στην καθυστέρηση του δεύτερου γύρου της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, ανέφερε ένας αξιωματούχος.

Νωρίτερα, άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Αίγυπτος προσπαθεί να μεσολαβήσει για να βρεθεί μια διέξοδος.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να καθυστερήσει τον δεύτερο γύρο απελευθέρωσης ομήρων μέχρι το Ισραήλ να δεσμευτεί ότι θα αφήσει τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθουν στη βόρεια Γάζα.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ της τρομοκρατικής οργάνωσης πρόσθεσαν ότι οι απελευθερώσεις ομήρων θα καθυστερήσουν εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους συμφωνηθέντες όρους για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο 200 φορτηγών στη Λωρίδα, όπως απαιτεί η συμφωνία, και ο στρατιωτικός σύνδεσμος του Ισραήλ COGAT με τους Παλαιστίνιους ανακοίνωσε νωρίτερα ότι 50 από αυτά τα φορτηγά έφτασαν στη βόρεια Γάζα.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την καθυστέρηση σημειώνοντας ότι επρόκειτο να απελευθερωθούν σήμερα 14 όμηροι και 42 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διαβεβαίωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM TV ότι οι ένοπλες δυνάμεις τηρούν πλήρως την εκεχειρία.

Ωστόσο ο Οσάμα Χαμντάν, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στον Λίβανο, είπε στο λιβανέζικο κανάλι Al Mayadeen ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε παραβιάσεις της εκεχειρίας που διέπραξε το Ισραήλ «που συνδέονται με τη βοήθεια (σ.σ. την είσοδο των φορτηγών στη Γάζα) και στους πυροβολισμούς και την αύξηση του απολογισμού των νεκρών», υποστηρίζοντας ότι «κάποιες από (αυτές τις παραβιάσεις) συνέβησαν χθες και επαναλήφθηκαν σήμερα».

Λίγο νωρίτερα, μια πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωση «ξεκίνησε να παραδίδει τη δεύτερη ομάδα» των ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση των Ταξιαρχιών δεν επιβεβαιώνει αυτήν την εκδοχή.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι όμηροι δεν έχουν παραδοθεί ακόμη στον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι όμηροι (γυναίκες και παιδιά) που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου και έκτοτε κρατούνταν στα τούνελ των τρομοκρατών στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή αφέθηκαν ελεύθεροι συνολικά 24 όμηροι (13 Ισραηλινοί -εννέα γυναίκες και τέσσερα παιδιά-, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος), ενώ σήμερα, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, θα αφεθούν περισσότερα παιδιά.

