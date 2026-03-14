Η Χαμάς καλεί το Ιράν να μην επιτίθεται σε γειτονικές χώρες

Η Χαμάς κάλεσε το Ιράν να μην επιτεθεί σε γειτονικές χώρες, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το δικαίωμα της Τεχεράνης να ανταποκριθεί στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η οργάνωση σχολιάζει δημοσίως την ιρανική πολιτική. Έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της προς το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να αποφεύγει να απειλήσει με οποιαδήποτε αντίποινα.

«Ενώ η οργάνωση επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ιράν να ανταποκριθεί σε αυτή την επιθετικότητα με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και νόμους, καλεί τους αδελφούς μας στο Ιράν να μην στοχεύουν γειτονικές χώρες», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οργάνωση εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς το Ιράν, αλλά μέχρι στιγμής φαινόταν να αποφεύγει τις απειλές για αντίποινα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, αλλά από τότε έχουν σημειωθεί τακτικές εκρήξεις βίας. Ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα μειώθηκαν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, έκτοτε έχουν αρχίσει να αυξάνονται.

Εν τω μεταξύ, η λιβανέζικη Χεζμπολάχ, που είναι σύμμαχος του Ιράν, άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην αρχή του πολέμου. Από τότε, το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο και στοχεύει την οργάνωση.

Οι Χούτι της Υεμένης, που είναι σύμμαχοι του Ιράν και ξεκίνησαν στρατιωτική εκστρατεία κατά πλοίων που θεωρούσαν συνδεδεμένα με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, έχουν επίσης εκφράσει ισχυρή αλληλεγγύη προς την Τεχεράνη. Δεν έχουν ακόμη απειλήσει να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις.