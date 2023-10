Πέντε μέρες μετά το φονικό πλήγμα στο νοσοκομείο «Αλ Αχλί Μπαπτίστ» στη Γάζα, όπου αρχικά εκτιμήθηκε πως έχασαν τη ζωή τους περίπου 500 άτομα, η Χαμάς δεν έχει παράσχει ακόμα στοιχεία που να υποδεικνύουν πως για τον βομβαρδισμό ευθύνεται το Ισραήλ, όπως ισχυρίζεται η ίδια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «New York Times», παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση «δεν έχει ακόμη προσκομίσει ή περιγράψει κανένα στοιχείο που να συνδέει το Ισραήλ με το χτύπημα, ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να βρει το πυρομαχικό που έπληξε το σημείο και αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες για να υποστηρίξει τον αριθμό των θυμάτων».

Υπενθυμίζεται πως οι αρχές της Γάζας στις πρώτες ώρεε μετά την καταστροφή έδιναν στη δημοσιότητα αριθμούς νεκρών που κυμαίνονταν από 500 έως 833, πριν καταλήξουν σε 471.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, «το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς αρνήθηκε επίσης να δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα 471 θύματα, ενώ όλα τα ίχνη των πυρομαχικών φαίνονταν να έχουν εξαφανιστεί από το σημείο της έκρηξης, καθιστώντας αδύνατη την εκτίμηση της προέλευσής του.

Με αυτόν τον τρόπο τίθενται περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τους ισχυρισμούς της Χαμάς, ο τόπος πρόσκρουσης αποδείχθηκε ότι ήταν ο χώρος στάθμευσης του νοσοκομείου και όχι το ίδιο το νοσοκομείο.»

Για του λόγου το αληθές, ο Γκαζί Χαμάντ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, σε τηλεφωνική συνέντευξη σχολίασε πως «ο πύραυλος έχει διαλυθεί όπως το αλάτι στο νερό. Έχει εξατμιστεί. Τίποτα δεν έχει μείνει».

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το χτύπημα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου προκλήθηκε από μια λανθασμένη εκτόξευση παλαιστινιακής ρουκέτας, επικαλούμενο υποκλοπές πληροφοριών και βίντεο από τον ουρανό πάνω από τη Γάζα εκείνη τη στιγμή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμική Τζιχάντ» προτού πάθει μια βλάβη στον αέρα και εκραγεί όταν το προωθητικό του έπιασε φωτιά κατά την πρόσκρουσή του στο έδαφος.

Human rights investigators have shared new information with Channel 4 News that they say casts doubt on some aspects of Israel’s account of the Gaza hospital explosion.@alextomo reports. pic.twitter.com/h9C02qMYLj