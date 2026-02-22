«Η Γροιλανδία δεν χρειάζεται αμερικανικό πλωτό νοσοκομείο» απάντησε η Δανία στον Τραμπ

«Η Γροιλανδία δεν χρειάζεται καμία στοχευμένη πρωτοβουλία υγείας», δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας, μετά από ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για αποστολή πλωτού νοσοκομείου σε αυτό το στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την πρόθεσή του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

«Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας λαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται. Την λαμβάνει είτε στη Γροιλανδία, και αν χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία, την λαμβάνει στη Δανία. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για μια ειδική υγειονομική πρωτοβουλία στη Γροιλανδία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν μιλώντας στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Στη Γροιλανδία, όπως και στη Δανία, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν.

Υπάρχουν πέντε περιφερειακά νοσοκομεία σε όλο το τεράστιο νησί της Αρκτικής, με το νοσοκομείο Νουούκ να δέχεται ασθενείς από όλη την επικράτεια.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας υπέγραψε συμφωνία με την Κοπεγχάγη στις αρχές Φεβρουαρίου για τη βελτίωση της θεραπείας των Γροιλανδών ασθενών και τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της Δανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι – τον οποίο έχει διορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – για την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία.

«Σε συνεργασία με τον φανταστικό κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία για να φροντίσει πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Είναι καθ’ οδόν!!!», έγραψε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση αυτή Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο DR o Πούλσεν έιπε ότι δεν έχει καμία ενημέρωση για μια πιθανή άφιξη ενός πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία.

«Ο Τραμπ τουιτάρει συνεχώς για τη Γροιλανδία (...) Επομένως, αυτό αποτελεί αναμφίβολα μια έκφραση της νέας κανονικότητας που έχει επικρατήσει στη διεθνή πολιτική», δήλωσε.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες αφότου το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Αρκτικής ανακοίνωσε πως διεξήγαγε επιχείρηση για τη διακομιδή ασθενούς – που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη – από αμερικανικό υποβρύχιο το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της γροιλανδικής πρωτεύουσας Νούουκ. Το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρύχιου διακομίστηκε με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο του Νούουκ, τόνισε νωρίτερη ενημέρωση που έδωσε το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.