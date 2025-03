Στην κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που βρέθηκε ακυβέρνητο στα ανοιχτά του νησιού Ρούγκεν της Βαλτικής Θάλασσας, τον Ιανουάριο, και φέρεται να αποτελεί μέρος ενός σκιώδους στόλου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις πετρελαϊκές κυρώσεις, προχώρησε η Γερμανία. Το πλοίο έχει σημαία Παναμά, φέρει την ονομασία Eventin και ασφαλίστηκε από τις γερμανικές ναυτικές αρχές προτού το Βερολίνο επιπλήξει έντονα τη Μόσχα.

Το παραπάνω αναφέρει το περιοδικό Spiegel, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας. Με πληροφορίες από το Spiegel, το Reuters σημειώνει ότι εκδόθηκε απόφαση κατάσχεσης του δεξαμενόπλοιου, πράγμα που σημαίνει ότι το πλοίο και το φορτίο του, περίπου 100.000 τόνοι πετρελαίου, αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ (43,33 εκατ. δολάρια), γίνονται πλέον γερμανική ιδιοκτησία.

Germany has confiscated the Eventin tanker — part of Russia’s “shadow fleet” — carrying a cargo of oil worth €40 million. pic.twitter.com/bHcLKnHtVA