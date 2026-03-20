Η Γερμανία χαλαρώνει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων προς τις χώρες του Κόλπου και την Ουκρανία

Η Γερμανία απλοποίησε τη διαδικασία εξαγωγής συγκεκριμένου εξοπλισμού αεροπορικής και ναυτικής άμυνας προς τις χώρες του Κόλπου και την Ουκρανία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία παράδοση των αποστολών, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας την Παρασκευή.

«Οι αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν κατά των χωρών του Κόλπου έχουν δημιουργήσει επείγουσα ανάγκη για στρατιωτικό εξοπλισμό, ιδίως στον τομέα της αεροπορικής άμυνας», δήλωσε η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε.

«Με τη νέα, προσωρινή άδεια, προσαρμόζουμε τις διαδικασίες ελέγχου για την εξαγωγή όπλων που χρειάζονται επειγόντως σε αυτές τις χώρες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες αυτές απαιτήσεις», πρόσθεσε.

Εκτός από την Ουκρανία, η νέα γενική άδεια εξαγωγής, με ισχύ έξι μηνών, ισχύει για εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι εξαγωγείς επιτρέπεται να εξάγουν εμπορεύματα χωρίς να χρειάζεται πρώτα να υποβάλουν ατομική αίτηση στο γραφείο BAFA για τον έλεγχο των εξαγωγών, ανέφερε το υπουργείο.

Ο κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να εγγράφονται και να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις, ισχύει για εμπορεύματα αεροπορικής και ναυτικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της εξουδετέρωσης ναρκών, ανέφερε.