Ιστορική απόφαση

Με μια απόφαση - σταθμό η γαλλική Γερουσία ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης (28/02) κατά πλειοψηφία την υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων, με σκοπό την κατοχύρωση στο Σύνταγμα της εγγυημένης ελευθερίας των αμβλώσεων.

#BREAKING French Senate adopts measure to enshrine 'guaranteed freedom' of abortion in Constitution pic.twitter.com/AJ7nCDCGbR