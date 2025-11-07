Η Γαλλία «παγώνει» προσωρινά τη διαδικασία αποκλεισμού της Shein μετά την απόσυρση παράνομων προϊόντων

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει προσωρινά τη διαδικασία αποκλεισμού της κινεζικής ηλεκτρονικής εταιρείας λιανικής Shein, έπειτα από την απόσυρση όλων των παράνομων προϊόντων από τις διαδικτυακές της πλατφόρμες.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει την Τετάρτη, όταν οι γαλλικές αρχές εντόπισαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας σεξουαλικές κούκλες παιδικής εμφάνισης και όπλα προς πώληση, την ίδια ημέρα που η Shein εγκαινίασε το πρώτο φυσικό της κατάστημα σε πολυκατάστημα του Παρισιού. Το υπουργείο είχε προειδοποιήσει πως, αν τα απαγορευμένα προϊόντα συνέχιζαν να διατίθενται, θα διέκοπτε τη λειτουργία ολόκληρου του ιστότοπου της εταιρείας στη Γαλλία.

Την Παρασκευή, η γαλλική υπηρεσία προστασίας καταναλωτών επιβεβαίωσε ότι όλα τα παράνομα προϊόντα, μεταξύ αυτών και φαρμακευτικά σκευάσματα, είχαν αποσυρθεί από τις σελίδες της Shein. Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ζήτησε νέα αξιολόγηση της κατάστασης την επόμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία θα παραμείνει «υπό στενή παρακολούθηση από τις κρατικές υπηρεσίες».

Η Shein, σε δική της ανακοίνωση, ανέφερε ότι «παραμένει δεσμευμένη σε διάλογο με τις γαλλικές αρχές» και ότι έχει ήδη εφαρμόσει νέα μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων.

Ωστόσο, η απόφαση της Παρασκευής δεν επηρεάζει τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Λεκορνύ διευκρίνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει κινηθεί νομικά κατά της Shein στο δικαστήριο του Παρισιού, ενώ ο εισαγγελέας έχει ανοίξει τέσσερις έρευνες για την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι τελωνειακές αρχές θα συνεχίσουν τους ελέγχους σε όλα τα κατασχεθέντα εμπορεύματα.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές θα διερευνήσουν και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπου έχουν εντοπιστεί παρόμοιες παραβιάσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.