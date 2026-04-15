Η Ευρώπη επεξεργάζεται και προωθεί ένα εφεδρικό σχέδιο, ώστε να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να αμυνθεί χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Το εν λόγω σχέδιο πλέον έχει την υποστήριξη της Γερμανίας, η οποία επί μακρόν αντιτάχθηκε σε μια προσέγγιση ανεξαρτησίας.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι αξιωματούχοι που εργάζονται πάνω στα σχέδια αυτά, τα οποία ορισμένοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να εντάξουν περισσότερους Ευρωπαίους σε θέσεις διοίκησης και ελέγχου της Συμμαχίας και να συμπληρώσουν τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ με δικά τους.

Τα σχέδια δεν αποσκοπούν να ανταγωνιστούν την τρέχουσα Συμμαχία, αλλά τη διατήρηση της αποτροπής έναντι της Ρωσίας, της επιχειρησιακής συνέχειας και της πυρηνικής αξιοπιστίας, ακόμη και αν η Ουάσιγκτον αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ευρώπη ή αρνηθεί να έρθει σε υπεράσπισή της, όπως έχει απειλήσει ο Πρόεδρος Τραμπ.

Το σχέδιο είχε αρχικά συζητηθεί πέρυσι, ωστόσο επιταχύνθηκε μετά τις απειλές του Τραμπ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την πρόθεσή του να καταλάβει τη Γροιλανδία – έδαφος της Δανίας, μέλους της Συμμαχίας.

Η ένταση κορυφώθηκε περαιτέρω με τη διαφωνία της Ευρώπης να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να σταθεί αμυντικά χωρίς αμερικανική υποστήριξη.

Η αλλαγή στάσης του Βερολίνου ήταν αυτή που επιτάχυνε τις εξελίξεις. Για δεκαετίες, η Γερμανία αντιστεκόταν στις εκκλήσεις υπό γαλλική ηγεσία για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κυριαρχία στον τομέα της άμυνας, προτιμώντας τις ΗΠΑ ως τον απόλυτο εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Αυτό αλλάζει πλέον υπό την ηγεσία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, λόγω ανησυχιών σχετικά με την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ και πέραν αυτής, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις απόψεις του.

Η πρόκληση είναι τεράστια. Η Συμμαχία είναι δομημένη γύρω από την αμερικανική ηγεσία σχεδόν σε κάθε επίπεδο, από την υλικοτεχνική υποστήριξη και τις υπηρεσίες πληροφοριών έως την ανώτατη στρατιωτική διοίκησή της.

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν πλέον να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος αυτών των ευθυνών, κάτι που ο Τραμπ απαιτούσε εδώ και καιρό. Η Συμμαχία θα είναι «περισσότερο υπό ευρωπαϊκή ηγεσία», δήλωσε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας της, Μαρκ Ρούτε.