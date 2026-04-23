Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την προσπάθειά της να μπλοκάρει την ανάθεση ενός επικερδούς έργου αγωγού στα Βαλκάνια σε εταιρεία που συνδέεται με στενό συνεργάτη του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύπτει ο βρετανικός Τύπος.

Οι σχέσεις Βρυξελλών - Ουάσινγκτον έχουν ήδη δοκιμαστεί σε ζητήματα όπως το εμπόριο, η Ουκρανία και οι αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, η παρέμβαση της ΕΕ στο έργο του αγωγού «Southern Interconnection» φαίνεται να αποτελεί την πρώτη άμεση αμφισβήτηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνδέεται με πρόσωπα του στενού κύκλου του Τραμπ.

Ο αγωγός προγραμματίζεται να διέλθει από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, η κυβέρνηση της χώρας δέχεται εδώ και μήνες πιέσεις από αμερικανικούς κύκλους ώστε να επισπεύσει την ανάθεση του έργου σε μια σχετικά άγνωστη εταιρεία με έδρα το Γουαϊόμινγκ.

Η εταιρεία AAFS Infrastructure and Energy, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, δεν έχει δημοσιοποιήσει τη μετοχική της σύνθεση. Επικεφαλής της εμφανίζονται ο Τζέσε Μπίναλ, δικηγόρος του Τραμπ που τον υπερασπίστηκε μετά τις κατηγορίες για υποκίνηση της επίθεσης στο Καπιτώλιο, και ο Τζο Φλιν, αδελφός του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου.

Παρά την απουσία εμπειρίας στον τομέα, η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να επενδύσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στον αγωγό και σε συναφή έργα υποδομών στη Βοσνία.

Τον Μάρτιο, το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε νομοθεσία που, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο», καθώς προβλέπει την απευθείας ανάθεση του έργου στην AAFS χωρίς διαγωνισμό.

Λίγες ημέρες αργότερα, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σεράγεβο απέστειλε προειδοποίηση προς στη Βοσνίας, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σε επιστολή στις 13 Απριλίου, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος Λουίτζι Σορέκα υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού της νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα συνδέει τη Βοσνία με τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κροατία, επιτρέποντας την εισαγωγή αμερικανικού φυσικού αερίου σε μια χώρα που σήμερα εξαρτάται πλήρως από τη Ρωσία.

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2028. Ωστόσο, η προοπτική να περάσει ένα κρίσιμο ενεργειακό έργο υπό τον έλεγχο εταιρείας με στενούς δεσμούς με τον Τραμπ προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Βρυξέλλες.