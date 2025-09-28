Η Ελβετία ψηφίζει για δεύτερη φορά σχετικά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες

Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία καλούνται την Κυριακή να αποφασίσουν για την εισαγωγή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, σε μια δεύτερη πανεθνική ψηφοφορία, αφού το 2021 είχαν απορρίψει την αρχική πρόταση λόγω ανησυχιών για την προστασία των δεδομένων και τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στο σύστημα, όπως αναφέρει το BBC.

Η αναθεωρημένη πρόταση προβλέπει ότι το σύστημα θα παραμείνει προαιρετικό και υπό δημόσιο έλεγχο, με τα δεδομένα να αποθηκεύονται στα smartphones των χρηστών αντί σε κεντρική βάση δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την ανακοίνωση της Βρετανίας για τη δημιουργία δικής του ψηφιακής ταυτότητας, με στόχο τον περιορισμό των παράνομων μεταναστών. Αν και η βρετανική πρόταση έχει περιορισμένες χρήσεις, προκαλεί ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

Στην Ελβετία, το σχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου, και η κυβέρνηση συνιστά ψήφο υπέρ. Οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή φυσική ταυτότητα, η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Οι αρχές θα μπορούν να ζητούν μόνο συγκεκριμένα στοιχεία από τους πολίτες, όπως ηλικία ή ιθαγένεια, για να μειωθούν οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα διευκολύνουν σημαντικά τη ζωή των πολιτών, επιτρέποντας την ταχεία ολοκλήρωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως η σύναψη συμβολαίων ή η απόδειξη ηλικίας για την αγορά αλκοόλ.

Παράλληλα, η Ελβετία έχει μακρά παράδοση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, με νόμους περί τραπεζικού απορρήτου και περιορισμένη χρήση CCTV, ενώ οι εικόνες του Google Street View θολώνονται κοντά σε ευαίσθητους χώρους, όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Οι αντίπαλοι των ψηφιακών ταυτοτήτων φοβούνται ότι το μέτρο μπορεί να υπονομεύσει την ιδιωτικότητα, ακόμη και με τους νέους περιορισμούς στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, καθώς αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση ή εμπορικούς σκοπούς.

Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι είναι πιθανόν πλέον έτοιμοι να δοκιμάσουν το σύστημα, έχοντας ήδη εμπειρία με την κυβερνητική ταυτότητα Covid, που διευκόλυνε την καθημερινή ζωή κατά την πανδημία.