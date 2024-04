Η ΕΕ στο πλευρό της Φινλανδίας: Ασφάλεια και αλληλεγγύη απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκε τα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας στη Λαπεενράντα για να αξιολογήσει την κατάσταση ασφαλείας και να συζητήσει την απάντηση της ΕΕ στη χρήση των παράνομων μεταναστών από τη Ρωσία ως υβριδική επίθεση.

Η επίσκεψη, η οποία περιελάμβανε συναντήσεις με τον Φινλανδό πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο, είχε ως στόχο να ενημερωθεί για τις ενέργειες της Ρωσίας και να τονίσει τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής λύσης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια των συνόρων.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε την ανάγκη η ΕΕ να μοιάσει περισσότερο στη Φινλανδία όσον αφορά την ετοιμότητα και εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Φινλανδία εν μέσω αυτών των προκλήσεων.

Europe should be more Finnish when it comes to security.



Dear @PetteriOrpo, thank you for inviting me here to Lappeenranta, close to the Russian border.



We have a lot to learn from your model of preparedness across all levels of society ↓ https://t.co/bsF3FuDTug