Η ΕΕ στηρίζει την Ουκρανία με επιπλέον 500 γεννήτριες

Η ΕΕ κινητοποιεί επιπλέον 500 γεννήτριες ενέργειας από τα στρατηγικά αποθέματα rescEU προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σε αυτούς τους σκοτεινούς, κρύους μήνες, φέρνουμε φως στην Ουκρανία. Στέλνουμε 500 γεννήτριες, για να τροφοδοτήσουν νοσοκομεία και σχολεία. Ένα ακόμη δείγμα της ακλόνητης αλληλεγγύης και υποστήριξής μας προς την Ουκρανία και τον λαό της».

In these dark, cold months, we are bringing light to Ukraine.



We are sending 500 generators, to power hospitals and schools.



Another token of our unshakable solidarity and support to Ukraine and its people.



