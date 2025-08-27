Την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθειά της να αποτρέψει τρίτες χώρες από το να βοηθήσουν τη Μόσχα να παρακάμψει τα υφιστάμενα τιμωρητικά μέτρα του μπλοκ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ΕΕ εργάζεται πάνω σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο προς το παρόν αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στους Ρώσους απαγωγείς Ουκρανών παιδιών, ένα ζήτημα είχε υπάρξει θετική ανταπόκριση και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν συναντήθηκε τελευταία φορά με Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο για να συζητήσουν για τον πόλεμο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη αργότερα αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά από επιλογές.

Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση του λεγόμενου «εργαλείου κατά της παράκαμψης», το οποίο υιοθετήθηκε το 2023 αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη. Το εργαλείο αυτό μπορεί να απαγορεύσει την εξαγωγή, την προμήθεια ή τη μεταφορά ορισμένων αγαθών σε τρίτες χώρες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

Οι υπουργοί εξετάζουν επίσης περαιτέρω κυρώσεις που στοχεύουν τους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ρωσίας, καθώς και περαιτέρω περιορισμούς στην εισαγωγή και εξαγωγή ρωσικών αγαθών. Οι συζητήσεις αυτές θα διεξαχθούν σε άτυπο πλαίσιο και δεν θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα στο νέο πακέτο κυρώσεων.

Η ΕΕ παραδοσιακή απέφευγε την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, ιδίως λόγω των πρόσφατων επικρίσεων της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την πολιτική αυτή. Ωστόσο, καθώς η ΕΕ προετοιμάζει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας — το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο σε λίγες εβδομάδες — φαίνεται να έχει φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων της όσον αφορά τις κυρώσεις που στοχεύουν άμεσα τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει τους λεγόμενους δευτερεύοντες δασμούς για να τιμωρήσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία, οι οποίες θεωρούνται μια μορφή σιωπηρής υποστήριξης του συνεχιζόμενου πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παρά τις εκκλήσεις των Ευρωπαίων συμμάχων για πρόσθετα μέτρα, οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει την υιοθέτηση ενός ευρύτερου νομοσχεδίου με «συντριπτικές» κυρώσεις.