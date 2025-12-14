Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι και δεύτερο γύρο δανείων SAFE για την άμυνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να δρομολογήσει μια δεύτερη έκδοση του προγράμματος δανείων SAFE για αμυντικά έργα, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της λόγω των αυξανόμενων φόβων για τη Ρωσία και των αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, σε εκδήλωση που φιλοξένησε το Politico στις Βρυξέλλες, ότι το αρχικό πρόγραμμα ύψους 150 δισ. ευρώ (176 δισ. δολάρια) είχε υπερκαλυφθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ να ζητούν πλέον τη δημιουργία και δεύτερου.

Οι δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσουν εσωτερικές διεργασίες, ανέφεραν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά αυτή την ιδέα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, η ΕΕ δανείστηκε από κοινού κεφάλαια από τις αγορές και τα διέθεσε με τη μορφή δανείων, στο κόστος, προς τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών για τα αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ, όπως η ΕΕ, αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση.

Επιπλέον, τα δάνεια μπορούν να έχουν διάρκεια έως και 45 έτη και να περιλαμβάνουν περίοδο χάριτος 10 ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους περίπου 190 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος SAFE, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ζήτηση για μια δεύτερη εκδοχή, όπως δήλωσε ένας εκ των αξιωματούχων. Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί το ύψος των κεφαλαίων που θα μπορούσαν να διατεθούν σε ένα δεύτερο πρόγραμμα.

«Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτό το εργαλείο. Το ερώτημα είναι πότε», δήλωσε ο αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο έτος ίσως είναι η ιδανική χρονική στιγμή. «Υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα που εξηγούν γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει».