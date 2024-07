Η διένεξη Κομισιόν - Ουγγαρίας μετατρέπεται σε σύγκρουση μετά το ταξίδι Όρμπαν στη Μόσχα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μποϊκοτάζ της προεδρίας της Ουγγαρίας στην ΕΕ, με φόντο την οργή στις Βρυξέλλες για το ταξίδι που έκανε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποφάσισε ότι στις εργασίες ευρωπαϊκών θεσμών το εξάμηνο της ουγγρικής προεδρίας η συμμετοχή δεν θα συμπεριλαμβάνει ως είθισται επιτρόπους, αλλά θα περιοριστεί σε τεχνικό επίπεδο, «υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων κατά την έναρξη της ουγγρικής προεδρίας», ανακοίνωσε μέσω X ο Ερίκ Μαμέρ, ο εκπρόσωπος της προέδρου της Κομισιόν.

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place.