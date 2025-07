Η Coca-Cola απαντά στον Τραμπ: Εκτιμούμε τον ενθουσιασμό του – Σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις

Συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανοίγει η Coca-Cola αναφορικά με τη χρήση ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο στα προϊόντα της στις ΗΠΑ. Παρά ταύτα δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν κάποια επίσημη αλλαγή στη συνταγή της εμβληματικής Coca-Cola.

Ειδικότερα, την Τετάρτη, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε μέσω των κοινωνικών δικτύων του ότι ήρθε σε επικοινωνία με την Coca-Cola και ότι η εταιρεία συμφώνησε να αρχίσει να χρησιμοποιεί «πραγματική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο» που διατίθεται στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, δεν έγινε αναφορά στο σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες που κυκλοφορεί στις ΗΠΑ.

Η Coca-Cola, χωρίς να δεσμεύεται επίσημα για αλλαγή στη βασική της συνταγή, υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι το σιρόπι καλαμποκιού είναι «ασφαλές» και ότι «είναι απλώς ένα γλυκαντικό από καλαμπόκι, με παρόμοιες θερμίδες και τρόπο μεταβολισμού όπως η κοινή ζάχαρη».

"I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj