Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας δεν θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που χαρακτήρισε παράνομο το κυβερνητικό σχέδιο διαμονής των υπηκόων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit, σύμφωνα με το Politico.

Όπως αναφέρει, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας έκρινε τον Δεκέμβριο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ενήργησε παράνομα όταν αφαίρεσε τα δικαιώματα διαμονής από τους υπηκόους της ΕΕ σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν μια διαδικασία δύο σταδίων και δεν υποβάλουν νέα αίτηση παραμονής μετά το Brexit.

«Μετά από προσεκτική εξέταση, ενημερώσαμε το δικαστήριο ότι δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε την έφεση», είπε ο εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου. «Εργαζόμαστε για να εφαρμόσουμε την ετυμηγορία όσο το δυνατόν συντομότερα και θα ενημερώσουμε σε ευθέτω χρόνω», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο σχεδιασμό μ​ετά το Brexit, οι πολίτες της ΕΕ που ζούσαν στη Βρετανία για λιγότερο από πέντε χρόνια έπρεπε να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς «προεγκαταστημένου» - και στη συνέχεια να υποβάλουν ξανά αίτηση για καθεστώς «εγκατεστημένου» μόλις φτάσουν στο όριο της πενταετίας.

Η ΜΚΟ για τα δικαιώματα των υπηκόων της ΕΕ στη Βρετανία ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα χρειαστεί να «εφαρμόσει αλλαγές» στην πολιτική της.

📢 BREAKING: The Secretary of State will not appeal the judgment which found the Brexit rule that makes EU citizens reapply to stay in the UK is unlawful.



The government must now implement changes, in order to conform with the ruling in the case brought by @ima_citrights. pic.twitter.com/YvDOyDYpj2