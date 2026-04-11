Η Βρετανία αναστέλλει την παραχώρηση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι αναστέλλει το σχέδιο παραχώρησης της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο – όπου βρίσκεται η αμερικανο-βρετανική αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την υποστήριξή του στη συμφωνία.

Η εφημερίδα Times αναφέρει ότι το σχετικό νομοσχέδιο για τη συμφωνία παραχώρησης των νησιών στον Μαυρίκιο δεν θα συμπεριληφθεί στην επικείμενη κοινοβουλευτική ατζέντα της κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της επιδείνωσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έντονη κριτική του Τραμπ στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τους χειρισμούς του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία ως «μεγάλο λάθος» τον Φεβρουάριο, πριν την έναρξη των επιδρομών στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρούσε τον έλεγχο της στρατηγικά σημαντικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία με 99ετή μίσθωση, διατηρώντας τις κοινές αμερικανοβρετανικές δραστηριότητες εκεί.

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής ασφάλειας του Ντιέγκο Γκαρσία θα παραμείνει προτεραιότητα.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η συμφωνία είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον της βάσης, αλλά πάντα λέγαμε ότι θα προχωρήσουμε με τη συμφωνία μόνο εάν έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ και τον Μαυρίκιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η συμμαχία μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου έχει δεχθεί πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της απροθυμίας του Στάρμερ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και της άρνησής του στην αρχή της σύγκρουσης να επιτρέψει σε αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές αεροπορικές βάσεις για να εξαπολύσουν επιθέσεις.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Βρετανό ηγέτη, λέγοντας ότι «δεν είναι ο Τσώρτσιλ» και ότι έχει καταστρέψει αυτό που συχνά αποκαλείται «ειδική σχέση» μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ.