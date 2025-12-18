Η Βολιβία καταργεί την επιδότηση των τιμών των καυσίμων

Ο Βολιβιανός πρόεδρος Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το τέλος της επιδότησης των τιμών των καυσίμων που εφαρμόστηκαν από προηγούμενες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις και διατήρησαν χαμηλό το επίπεδό τους για είκοσι χρόνια.

Ως τώρα, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων και τα μεταπωλούσε με ζημία. Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Κατά τη νέα δεξιά κυβέρνηση του προέδρου Πας, το προηγούμενο σύστημα ανέθρεψε φαινόμενα διαφθοράς και λαθρεμπόριο.

«Η κατάργηση των άσχημα σχεδιασμένων επιδοτήσεων του παρελθόντος δεν σημαίνει εγκατάλειψη. Σημαίνει τάξη, δικαιοσύνη και σαφή διανομή», διαβεβαίωσε ο κ. Πας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πλαισιωμένος από υπουργούς της κυβέρνησής του.

«Οι επιδοτήσεις που χρησιμοποιούνταν για να κρύβεται η λεηλασία δεν θα καταδικάσουν ξανά τη Βολιβία. Η σταθεροποίηση των τιμών (...) θα επιτρέψει να εξασφαλιστούν περισσότερα φορολογικά έσοδα», πρόσθεσε.