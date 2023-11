Η αντίδραση Ισραηλινού αξιωματούχου σε προβοκατόρικη ερώτηση για τους ομήρους (vid)

«Viral» έγινε στα social media η αντίδραση Ισραηλινού αξιωματούχου σε προβοκατόρικη ερώτηση Βρετανίδας δημοσιογράφου για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, για την απελευθέρωση 50 ομήρων σε αντάλλαγμα για τετραήμερη κατάπαυση του πυρός και την αποφυλάκιση 150 κρατουμένων από τις φυλακές του Ισραήλ.

«Μιλούσα με έναν διαπραγματευτή για τους ομήρους το πρωί», ανέφερε στην αρχή της ερώτησής της η δημοσιογράφος του Sky News, Κέι Μπάρλεϊ και συνέχισε: «Έκανε την σύγκριση μεταξύ των 50 ομήρων που η Χαμάς υποσχέθηκε να απελευθερώσει, με τους 150 κρατούμενους που είναι Παλαιστίνιοι και θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ. Και έκανε την σύγκριση ανάμεσα στους αριθμούς και στο γεγονός πως "το Ισραήλ δεν θεωρεί ότι οι ζωές των Παλαιστινίων είναι ίδιας αξίας με τις ζωές των Ισραηλινών;"».

Με την ολοκλήρωση της ερώτησης, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Εϊλόν Λεβί, ανασήκωσε τα φρύδια του και έμεινε σιωπηλός για λίγο.

«Αυτή είναι μια απίστευτη κατηγορία. Αν μπορούσαμε να απελευθερώσουμε έναν κρατούμενο για κάθε έναν όμηρο, προφανώς θα το κάναμε», τόνισε και επισήμανε: «Επιχειρούμε υπό φριχτές συνθήκες. Δεν επιλέγουμε να απελευθερώσουμε αυτούς τους κρατούμενους που έχουν αίμα στα χέρια τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για επιθέσεις με μαχαίρια και πυροβολισμούς».

«Σημειώστε ότι το ζήτημα της αναλογικότητας δεν ενδιαφέρει τους υποστηρικτές των Παλαιστινίων, όταν είναι σε θέση να βγάλουν περισσότερους από τους κρατούμενους τους. Αλλά πραγματικά, είναι εξωφρενικό να υπονοούμε ότι το γεγονός ότι είμαστε πρόθυμοι να απελευθερώσουμε κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα τρομοκρατίας, περισσότερους από τα δικά μας αθώα παιδιά που παίρνουμε πίσω, υποδηλώνει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι ζωές των Παλαιστίνιων; Πραγματικά, αυτή είναι μια αηδιαστική κατηγορία», σχολίασε.

Όπως ήταν φυσικό, η έκφραση του προσώπου του Λεβί έγινε γρήγορα meme στο διαδίκτυο.

The first question that left me speechless (but only for a second): pic.twitter.com/P4Bh0SKtl9