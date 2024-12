BBC για Συρία

Το χρονικό της απελευθέρωσης ανθρώπων που κρατούνταν στα κολαστήρια του καθεστώτος Ασαντ προσπαθεί να καταγράψει το BBC, με συγκλονιστικές μαρτυρίες κρατουμένων από τη φυλακή Σεντνάγια.

Ήταν μια καθοριστική στιγμή για την πτώση του συριακού καθεστώτος - οι αντάρτες απελευθέρωσαν κρατούμενους από την πιο διαβόητη φυλακή της χώρας. Μια εβδομάδα μετά, τέσσερις άνδρες μιλούν στο BBC για την αγαλλίαση της απελευθέρωσής τους και για τα χρόνια φρίκης που προηγήθηκαν.

'I felt like a breathing corpse': Stories from people freed from Syria's torture prison https://t.co/b4wprwJtTz