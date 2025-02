Οδησσός: Χωρίς θέρμανση και ηλεκτρισμό 160.000 άνθρωποι έπειτα από ρωσική επίθεση

Τουλάχιστον 160.000 κάτοικοι της Οδησσού στη νότια Ουκρανία είναι την Τετάρτη (19/02) χωρίς θέρμανση και χωρίς ηλεκτρικό έπειτα από ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από την οποία επίσης προεκλήθη ο τραυματισμός ενός ανθρώπου. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η Ρωσία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Σαμάρα, δίχως ωστόσο να υπάρχουν ζημιές.

«Τουλάχιστον 160.000 κάτοικοι της Οδησσού είναι τώρα χωρίς θέρμανση ούτε ηλεκτρικό. Δεκατρία σχολεία, ένας παιδικός σταθμός και νοσοκομεία είναι επίσης χωρίς ηλεκτρικό ούτε θέρμανση», όπως ανέφερε ο Βολντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από πλευράς του, ο δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι «έπειτα από εχθρική επίθεση, 14 σχολεία, 13 παιδικοί σταθμοί και μια μεγάλη ζώνη κατοικιών (περισσότερες από 500 κατοικίες) είναι τώρα χωρίς ηλεκτρικό και χωρίς θέρμανση». Όπως διευκρίνισε, μία κλινική για παιδιά και ένας παιδικός σταθμός υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» και ένας άνθρωπος «τραυματίσθηκε» και νοσηλεύεται.

Επρόκειτο για «μια μαζική επίθεση» της Ρωσίας «σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή», όπως σημείωσε ο Τρουχάνοφ, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση αυτού του νυκτερινού πλήγματος.

