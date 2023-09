Το Χονγκ Κονγκ πλήττεται από τις χειρότερες βροχές των τελευταίων σχεδόν 140 ετών

Το διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ επλήγη σήμερα από τις χειρότερες βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά αρχεία, το 1884, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμύρες και να υπάρξουν πολλά προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες, προτού καν συμπληρωθεί μια εβδομάδα από το πέρασμα τυφώνα.

Τη γειτονική κινεζική μητρόπολη Σεντζέν έπληξαν ταυτόχρονα από χθες Πέμπτη οι χειρότερες βροχοπτώσεις στα χρονικά από το 1952, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Torrential rain deluged Hong Kong leading to widespread flooding across the densely packed city, submerging streets, shopping malls and metro stations https://t.co/FggsMg0S8V pic.twitter.com/xfNU3MowdZ

Η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και θερμοκρασίες ρεκόρ το καλοκαίρι, φαινόμενα που όπως τονίζουν επιστήμονες επιδεινώνει η κλιματική αλλαγή.

Το παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, η μετεωρολογική υπηρεσία της μεγαλούπολης, έκανε λόγο για κατακρημνίσεις 158,1 χιλιοστών μόνο από τις 23:00 μέχρι τα μεσάνυχτα [σ.σ. τοπικές ώρες· από τις 18:00 ως τις 19:00 χθες Πέμπτη ώρες Ελλάδας].

Ως τώρα, οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα.

Ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα «εξαιτίας των ακραίων συνθηκών», όπως και μέρος της υπηρεσίας τελωνείων στα σύνορα Χονγκ Κονγκ – Σεντζέν.

Αυτή η τελευταία, έδρα κινεζικών μεγάλων ονομάτων του τομέα της τεχνολογίας, έχει 17,7 εκατομμύρια κατοίκους.

Σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ, οι αρχές της Σεντζέν σκέφτονται να απελευθερώσουν ποσότητες ύδατος από ταμιευτήρες της μεγαλούπολης, κάτι που αν προχωρήσει υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει πλημμύρες στο βόρειο τμήμα της ημιαυτόνομης περιοχής.

Η εταιρεία διαχείρισης του μετρό του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε πως έθεσε εκτός λειτουργίας μέρος του δικτύου –τουλάχιστον μια από τις γραμμές– διότι πλημμύρισε σταθμός.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες μεταφόρτωσαν στιγμιότυπα που δείχνουν συρμό να μη σταματά στον σταθμό Γουόνγκ Τάι Σιν, όπου η αποβάθρα είχε καλυφθεί από νερά. Νερά μπήκαν επίσης σε άλλους σταθμούς.

Hong Kong was hit by widespread flooding on Friday as record-breaking rain paralysed the city. The Observatory recorded the highest one-hour rainfall since records began in 1884. Full story: https://t.co/xgbtoreVGt pic.twitter.com/ag0wuo65Rc