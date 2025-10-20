The Guardian

Ένα εμπορικό αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και κατέληξε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η διαχειρίστρια Αρχή του αεροδρομίου, με δύο ανθρώπους να έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν μετά το δυστύχημα δείχνουν ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 747 με τα διακριτικά της AirACT να βρίσκεται εν μέρει βυθισμένο στο νερό, κοντά στο θαλάσσιο τείχος του αεροδρομίου, με την τσουλήθρα διαφυγής αναπτυγμένη και το ρύγχος και την ουρά του αεροσκάφους αποκομμένα.

Πηγή: AP Photo/Chan Long Hei

Ο βόρειος διάδρομος του αεροδρομίου έκλεισε μετά το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, προσθέτοντας ότι ο νότιο και ο κεντρικός διάδρομοι θα συνέχιζαν να λειτουργούν.

Αργότερα, το αεροδρόμιο διευκρίνισε ότι οι πτήσεις δεν θα επηρεαστούν τη Δευτέρα.

A #Boeing 747 cargo jet on flight #EK9788 from Dubai skidded off the north runway at Hong Kong International Airport early Monday, plunging into the sea and killing two ground-vehicle occupants.



All four crew aboard were rescued while Hong Kong's aviation authority is initiating… pic.twitter.com/tbWb9VdkM1 — Bridging News (@BridgingNews_) October 20, 2025

Οι τέσσερις επιβαίνοντες μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του. Ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε επίσης, ενώ ένα ακόμη αγνοείται.

Πηγή: AP /Chan Long Hei

Η εφημερίδα South China Morning Post μετέπειτα μετέδωσε τον θάνατο δύο ανδρών που επέβαιναν στο όχημα εδάφους, επικαλούμενη την αστυνομία.

Η πτήση, προερχόμενη από το Ντουμπάι, προσγειώθηκε περίπου στις 3.50 π.μ. τοπική ώρα. Το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση με αριθμό πτήσης της Emirates.

Η Emirates ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση EK9788 υπέστη ζημιές κατά την προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα και ότι επρόκειτο για αεροσκάφος τύπου Boeing 747 φορτίου, το οποίο είχε μισθωθεί με σύμβαση wet-lease και εκτελούνταν από την ACT Airlines.

«Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπήρχε φορτίο στο αεροσκάφος», ανέφερε η εταιρεία.

Η ACT Airlines είναι τουρκική αεροπορική εταιρεία που παρέχει επιπλέον χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Χονγκ Κονγκ ανέφερε σε δική της ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι το αεροσκάφος «παρεξέκλινε του βόρειου διαδρόμου μετά την προσγείωση και κατέληξε στη θάλασσα».