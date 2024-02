Χιονοθύελλα στον ανατολικό Καναδά: Παρέλυσαν τα δίκτυα συγκοινωνιών (vids)

Παράλυση των δικτύων μεταφορών και συγκοινωνιών, κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, σχολείων και δημόσιων θεσμών και διακοπές της ηλεκτροδότησης στη Νέα Σκωτία προκλήθηκαν μετά τη χιονοθύελλα που έπληξε το Σαββατοκύριακο την ανατολικότερη επαρχία του Καναδά. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χιονόπτωση ύψους ενός μέτρου, οι αρχές ζήτησαν τη βοήθεια του στρατού για τον αποχιονισμό.

«Έπεσαν ποσότητες ρεκόρ», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπομπ Ρόμπισοντ, Καναδός μετεωρολόγος που χαρακτήρισε «ιστορική» τη θύελλα. «Κατά τόπους έπεσαν 100 εκατοστά και πλέον», πρόσθεσε, αναφερόμενος ιδίως στην περιοχή του Καπ Μπρετόν, στον κόλπο Σεν Λορέν, όπου κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι μοιράστηκαν βίντεο και φωτογραφίες από την καταιγίδα, με άλλα να δείχνουν το χιόνι να έχει κλείσει πόρτες, άλλα να έχει φθάσει στις οροφές σπιτιών, να έχει θάψει αυτοκίνητα.

A powerful winter storm has brought the heaviest snowfall to Atlantic Canada in 20 years. Schools and roads have been closed and Cape Breton, Nova Scotia declared a state of emergency. [🎥CBC News] #NSStorm pic.twitter.com/3jKRCt606e — Daily News (@DailyUpdatesNet) February 5, 2024

Blizzards and emergency declarations were in store for the people of northeast Nova Scotia as a multi-day winter storm hit Atlantic Canada.



This is what the weekend brought. ⬇️ #NSStorm #NSwx pic.twitter.com/oRT8mVRTPn — The Weather Network (@weathernetwork) February 5, 2024

Praying for those on the east coast, stay safe out there during this massive storm 😧 pic.twitter.com/cwgmowiFQz — Canada Proud (@WeAreCanProud) February 5, 2024

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Χάλιφαξ, της πρωτεύουσας της επαρχίας, πολλές πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη ανεστάλη.

Ο εκχιονισμός «θα είναι δύσκολος και θα πάρει χρόνο», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της Νέας Σκοτίας, ο Τιμ Χιούστον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες μετά το μεσημέρι.

Τόνισε πως ζήτησε βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, ιδίως την ανάπτυξη του στρατού. Το ίδιο αίτημα υπέβαλαν οι γειτονικές επαρχίες Νιου Μπράνσγουικ και Ιλ ντι Πρενς Εντουάρ.

flights grounded, schools closed, a powerful winter storm has blanketed Canada's Nova Scotia pic.twitter.com/lS1EXMkUjj — Alberto Allen (@albertoallen) February 5, 2024

Ο Καναδός υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χάρτζιτ Σάτζαν δήλωσε τη Δευτέρα (5/2) πως ενέκρινε τα αιτήματα και ζήτησε από τις υπηρεσίες του να εξετάσουν ποιοι πόροι μπορούν να διατεθούν ταχύτερα, ώστε προχωρήσει η ανάπτυξή τους. Η Οτάβα, διαβεβαίωσε, θα δανείσει εξοπλισμό στη Νέα Σκωτία.