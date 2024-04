Χεζμπολάχ: Εκτόξευσε 30 ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ (vid)

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ένα μπαράζ ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής, ώρες αφότου δύο μέλη της τρομοκρατικής ομάδας Τζαμάα, εξουδετερώθηκαν από επίθεση ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά την επίθεση, με στόχο την περιοχή του όρους Ερμών.

Το σύστημα αεράμυνας Iron Dome αναχαίτισε μερικούς από τους πυραύλους, ενώ άλλοι προφανώς έπληξαν ανοιχτές περιοχές. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, αναφέρει το Times of Israel.

Οι σειρήνες δεν ήχησαν σε καμία πόλη, αλλά ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο βουνό.

