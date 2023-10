INSS: Η Χεζμπολάχ έχει έως και 200.000 ρουκέτες που στοχεύουν το Ισραήλ

Το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) δημοσίευσε την έκθεσή του για τα όπλα και τους πυραύλους που διαθέτει η Χεζμπολάχ.

«Η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν και είναι εξοπλισμένη με ένα σημαντικό οπλοστάσιο εξαιρετικά καταστροφικών όπλων. Αποτελείται τόσο από μόνιμους όσο και από έφεδρους στρατιώτες, οι οποίοι υπολογίζονται μεταξύ 50.000 και 100.000.

Επιπλέον, η Δύναμη Radwan, μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη μονάδα κομάντος με εμπειρία μάχης από συγκρούσεις στη Συρία πιστεύεται ότι αποτελείται από 2.500 μαχητές. Επιπλέον, η Χεζμπολάχ λαμβάνει εξωτερική υποστήριξη από σιίτες ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από γειτονικές χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Συρία και το Ιράκ», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση γράφει επίσης για τα «εντυπωσιακά μέσα επίθεσης» που διαθέτει η Χεζμπολάχ, τα οποία αποτελούνται από 150.000-200.000 ρουκέτες και πυραύλους υψηλής ακρίβειας.

