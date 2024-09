Χέρτσογκ: Εκφράζει τη φρίκη του για την «τρομοκρατική επίθεση» στο Μόναχο

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε τη «φρίκη» του μετά την, όπως τη χαρακτήρισε, «τρομοκρατική επίθεση» που σημειώθηκε κοντά στο ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο σήμερα, ανήμερα της 52ης επετείου της αιματηρής ομηρίας Ισραηλινών αθλητών από Παλαιστίνιους ενόπλους στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν στην πόλη αυτή της νότιας Γερμανίας το 1972.

«Μαζί, εκφράσαμε από κοινού την καταδίκη μας και τη φρίκη μας για την τρομοκρατική επίθεση σήμερα το πρωί κοντά στο ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο», σημείωσε ο Χέρτσογκ σε ανάρτηση που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ύστερα από συνομιλία που είχε σήμερα με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ.

I spoke now with President of Germany, my dear friend Frank-Walter Steinmeier. Together we expressed our shared condemnation and horror at the terror attack this morning near the Israeli consulate in Munich.



On the day our brothers and sisters in Munich were set to stand in…