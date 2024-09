Επιχείρηση IDF στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια - Εξόντωσαν τρομοκράτες

Με ανάρτησή τους στο X, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας, με την καθοδήγηση του ISA, πραγματοποίησαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια.

Επιπλέον, πραγματοποίησαν και αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Ιεριχώ.

«Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας, με την καθοδήγηση του ISA, πραγματοποίησαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, παράλληλα με μια επιπλέον αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην πόλη Ιεριχώ, στην κοιλάδα του Ιορδάνη.

Tubas: Αεροσκάφος της IAF χτύπησε έναν ένοπλο τρομοκρατικό πυρήνα και εξάλειψε πολλούς τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου του Muhammad Zakaria Zubeidi, ενός σημαντικού τρομοκράτη από την περιοχή Jenin που συμμετείχε σε επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στον φράχτη ασφαλείας και τρομοκρατική δραστηριότητα εναντίον στρατιωτών του IDF.

Far'a: Ένα αεροσκάφος του IDF χτύπησε ένοπλους τρομοκράτες που πέταξαν εκρηκτικά και πυροβόλησαν κατά των δυνάμεων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών, οι δυνάμεις της ισραηλινής υπηρεσίας φυλακών εξόντωσαν έναν τρομοκράτη οπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό. Οι δυνάμεις εξέθεσαν επίσης εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί κάτω από τους δρόμους και είχαν σκοπό να τους βλάψουν».

Israeli Security Forces, with the direction of the ISA, conducted a counterterrorism operation overnight in Judea & Samaria, alongside an additional counterterrorism operation in the city of Jericho, in the Jordan Valley.



📍Tubas:

IAF aircraft struck an armed terrorist cell… pic.twitter.com/UGu0XM7Jhi