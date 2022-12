Χερσώνα: Διορισμένος από την Μόσχα αξιωματούχος σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση

Ένας τοπικός αξιωματούχος σε ένα τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνας, που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις σκοτώθηκε σήμερα σε μια βομβιστική επίθεση με ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική κατοχική διοίκηση.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, η κατοχική διοίκηση της επαρχίας Χερσώνας ανέφερε ότι ο Αντρέι Στέπα, επικεφαλής της τοποθεσίας Λιουμπίμιφκα, στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, «είχε τραγικό θάνατο μετά την έκρηξη ενός αυτοκινήτου. Η ρωσική κατοχική διοίκηση κατηγόρησε «Ουκρανούς τρομοκράτες» για τον θάνατο του.

