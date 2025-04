Δημοσκόπηση CNN

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο και ανέλαβε την ευθύνη της κυβέρνησης εν μέσω των ισχυρότερων δημοσκοπικών ποσοστών της πολιτικής του καριέρας, ωστόσο καθώς πλησιάζουν οι πρώτες 100 ημέρες της δεύτερης προεδρικής του θητείας, οι απόψεις των Αμερικανών για τη μέχρι τώρα πορεία της διακυβέρνησής του, έχουν αρχίσει να είναι αρνητικές, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη από τη SSRS.

NEW CNN POLL: Trump’s 41% approval rating at 100 days is lower than any president's in at least seven decades. @ForecasterEnten joins @jessicadean to break down the warning signs for the White House. #InsidePolitics pic.twitter.com/Z6ocfNBKAN