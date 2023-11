Χαμενεΐ: Καλεί τους μουσουλμάνους να μην εξάγουν πετρέλαιο και τρόφιμα στο Ισραήλ

Να σταματήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και τροφίμων προς το Ισραήλ, απαιτώντας τον τερματισμό των βομβαρδισμών της Λωρίδας της Γάζας, κάλεσε τα μουσουλμανικά κράτη ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

This war isn’t a war between Israel and Gaza. It’s a war between falsehood and truth, a war between the Arrogant Powers and faith.