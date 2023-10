Χαμάς: Υπάρχουν 200-250 Ισραηλινοί αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας

Η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχουν 200-250 Ισραηλινοί αιχμάλωτοι στη Γάζα, δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο.

Διευκρίνισε ότι περίπου 200 αιχμάλωτοι είναι στα χέρια των Ταξιαρχιών Αλ-Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και άλλες "παρατάξεις της αντίστασης" κρατούν τους υπόλοιπους.

Η Χαμάς δήλωσε επίσης ότι "δεν φοβάται" μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, το οποίο έχει συγκεντρώσει τους στρατιώτες του κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας - παλαιστινιακό θύλακα που τελεί υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής οργάνωσης - το οποίο θέλει να καταστρέψει.

"Η απειλή των δυνάμεων κατοχής (του Ισραήλ) να ξεκινήσουν χερσαία επιχείρηση εναντίον του λαού μας δεν μας φοβίζει και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό", δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα. "Θα απελευθερώσουμε τους ξένους κρατούμενους, αν πληρούνται οι όροι", πρόσθεσε χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επανέλαβε ότι 22 όμηροι σκοτώθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Islamic resistance movement (Hamas) spokesperson Abu Obaida : “Israelis reckless air-strikes on the #Gazastrip have cost 22 Israeli prisoner deaths, One of them being a popular artist in #TelAviv which was killed the day before, As a result of the continuous attacks on Gaza. pic.twitter.com/cLCplCPUX6