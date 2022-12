Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε τη συμφωνία για τη νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας που επικεντρώνεται στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και των media.

Παράλληλα, οι κυρώσεις αφορούν σχεδόν 200 άτομα και φορείς που εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά αμάχων και απαγωγές παιδιών.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν:

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για το 9ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Επικεντρώνεται στην τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και τα μέσα ενημέρωσης για να κάνει τη ρωσική οικονομία και πολεμική μηχανή να χάσει τον δρόμο της.

Επιβλήθηκαν κυρώσεις σε σχεδόν 200 άτομα και οντότητες που εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά αμάχων και απαγωγές παιδιών.»

I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.



It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.



It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz