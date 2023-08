Χαβάη: Μαίνονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές - Μαζικές εκκενώσεις περιοχών (vid)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης, όπου πολλοί κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Despair and devastation plague residents in #Hawaii as wildfires burn structures in historic #LahainaTown on the island of #Maui on Wednesday.



The wildfires have forced evacuations and has led some to flee to the ocean where they were rescued by the Coast Guard. 🙏🏾… pic.twitter.com/wcTKtnPL4V — GrindFace TV (Entertainment) (@grindfacetv) August 9, 2023

Δραματική είναι η κατάσταση στη νήσο Μάουι, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρίτσαρντ Μπίσεν. Σπίτια και καταστήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν. «Άνθρωποι πηδούν στο νερό για να γλιτώσουν από τις φλόγες» είπε ο στρατηγός Κένεθ Χάρα στο δίκτυο Hawaii News Now.

Ferocious wildfires in Hawaii fueled by strong winds and very dry conditions have burned over 1,800 acres across Maui and the Big Island, burning down structures and prompting multiple evacuations. https://t.co/0g6QoD6dc5 pic.twitter.com/62l2oRD4Rb — ABC News (@ABC) August 9, 2023

H ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι διέσωσε 12 ανθρώπους στα ανοιχτά της Λαχέινα, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στο Μάουι. «Όλα τα σκάφη στο λιμάνι της Λαχέινα κάηκαν… Μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από πολεμική ταινία», είπε η Κρίσι Λόβιτ που βρίσκεται στην περιοχή.

Η Κλερ Κεντ, η οποία ανέφερε πως το σπίτι της κάηκε στη Λαχέινα, περιέγραψε στο CNN σκηνικό χάους, με απεγνωσμένους ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μποτιλιάρισμα και «φλεγόμενα αυτοκίνητα στις δύο πλευρές ενός δρόμου».

Wildfires in Hawaii are filling the sky with dark smoke and forcing evacuations. https://t.co/AkVXXkWGLZ pic.twitter.com/5EiRXjWAw8 — USA TODAY (@USATODAY) August 9, 2023

New video shows a massive fire raging near homes in Maui, as an emergency proclamation has been declared for Hawaii and Maui counties over dangerous wildfires. https://t.co/2KsBGPjap4 pic.twitter.com/irg2TR4bPn — ABC News (@ABC) August 9, 2023

Τα νοσοκομεία του νησιού έχουν κατακλυστεί από εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στη νήσο Χαβάη – γνωστή κι ως Μεγάλο Νησί (Big Island) για να μη συγχέεται με την αμερικανική πολιτεία στο σύνολό της.

Apocalyptic scenes as Hawaii wildfires burn cell towers to the ground in Maui - disconnecting 911 services - as fleeing locals take refuge in ocean pic.twitter.com/083Kk8aDzK — Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) August 9, 2023

Ερασιτεχνικά βίντεο που δημοσιοποίησαν κάτοικοι και τουρίστες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον τρόμο και τον πανικό που επικρατεί σε αρκετές περιοχές, με φλόγες να ξεπηδούν από παραδεισένια δάση με φοινικιές.

Περίπου 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Χαβάη, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Unreal moments in Lahaina, Hawaii on the island of Maui.



We cover this on todays episode, below. #wildfire #hifire https://t.co/Sv9T1QSwey pic.twitter.com/h2ozFdjhG1 — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 9, 2023

Τα πύρινα μέτωπα ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που συνόδευαν τον κυκλώνα Ντόρα, ο οποίος πέρασε πάντως αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το νησιωτικό σύμπλεγμα.