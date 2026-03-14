Haaretz: Ισραήλ και Λίβανος θα συνομιλήσουν τις επόμενες ημέρες - Επί τάπητος ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, ανέφερε το Σάββατο η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι ή στην Κύπρο, με τον έμπιστο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, να ηγείται της ισραηλινής αντιπροσωπείας, ανέφερε η Haaretz.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, ανέφερε η Haaretz.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζει το Reuters.