Guardian: Φήμες ότι σκοτώθηκε ο ναύαρχος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο ναύαρχος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας Βίκτωρ Σοκόλοφ έχασε τη ζωή του κατά την πυραυλική επίθεση στη Σεβαστούπολη την Παρασκευή.

Αυτή η δορυφορική φωτογραφία που παρέχεται από το Planet Labs PBC δείχνει τις ζημιές σε ένα κτίριο του αρχηγείου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, μετά από πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε ο ουκρανικός στρατός (Πηγή: AP)

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, πρόκειται για έναν ισχυρισμό που δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιο σχόλιο.

