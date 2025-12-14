Γουίτκοφ: Σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ στο Βερολίνο

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες σήμερα στο Βερολίνο μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

«Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις... σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο κ. Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αναφερθεί στις συνομιλίες αύριο, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι αξιωματούχοι, δήλωσε, μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.

Το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv ανέφερε ακόμη ότι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών είναι οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία, οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και η χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ περιουσιακών κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε πάντως τη σύνθεση των τρεχουσών συνομιλιών με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «μη ιδανική», αλλά ως «καλό σημάδι». «Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD και χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι». Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο: «Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αύριο Δευτέρα ο καγκελάριος Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Οι συμβιβασμοί του Ζελένσκι και το μήνυμα στον Πούτιν

Ήδη από την Κυριακή, οι εξελίξεις «τρέχουν» με μεγαλύτερες ταχύτητες. Η Ουκρανία εγκατέλειψε τον στόχο της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, ως συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε τις συγκεκριμένες δηλώσεις καθώς πετούσε προς τη γερμανική πρωτεύουσα, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την Ουκρανία, η οποία είχε ως βασικό της στόχο την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ως μέτρο προστασίας από ρωσικές επιθέσεις, φιλοδοξώντας ο συγκεκριμένος στόχος να περιληφθεί στο σύνταγμά της. Ο σημαντικός αυτός συμβιβασμός του Κιέβου, εκπληρώνει έναν από τους βασικούς όρους που έχει θέσει η Μόσχα και προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» τη σχέση την οποιαδήποτε σχέση της Ουκρανίας με τη Συμμαχία.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σε συνομιλίες που διοργάνωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, στο Βερολίνο. Οι επαφές θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή και των Ευρωπαίων ηγετών.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους εταίρους αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ αντιπροσώπευαν έναν συμβιβασμό από την πλευρά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι ενόψει των συζητήσεων της Κυριακής.

«Από την αρχή, η επιθυμία της Ουκρανίας ήταν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτές είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ορισμένοι εταίροι από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν υποστήριξαν αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνομιλία μέσω WhatsApp, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Έτσι, σήμερα, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, οι εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5 για εμάς από τις ΗΠΑ και οι εγγυήσεις ασφαλείας από Ευρωπαίους συναδέλφους, καθώς και από άλλες χώρες - Καναδά, Ιαπωνία - αποτελούν μια ευκαιρία να αποτραπεί μια ακόμη ρωσική εισβολή», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Και είναι ήδη ένας συμβιβασμός από την πλευρά μας», τόνιζε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Ουκρανία να αποκηρύξει επίσημα τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα έχει επίσης δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ουδέτερη χώρα και ότι δεν μπορούν να σταθμεύουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στα εδάφη της.

Η αποστολή του Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Ρωσία σχετικά με μια ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, φάνηκε να αποτελεί ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον είδε μια ευκαιρία προόδου σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο 20 σημείων και ότι στο τέλος αυτού θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Είπε ότι το Κίεβο δεν έχει άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

Και πρόσθεσε, στέλνοντας ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι «μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα ήταν μια δίκαιη επιλογή».