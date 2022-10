Γκρόσι: Με γεννήτριες το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Η πρόσφατα αποκατασταθείσα γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτεί τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία έχει διακοπεί ξανά, αναγκάζοντας το εργοστάσιο να στραφεί σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

"Η ομάδα μας στη Ζαπορίζια με ενημέρωσε σήμερα το πρωί ότι το εργοστάσιο έχασε όλη την εξωτερική του ενέργεια για 2η φορά μέσα σε πέντε ημέρες", ανέφερει ο Γκρόσι στο Twitter, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για μια ζώνη προστασίας γύρω από το εργοστάσιο για να αποφευχθεί ο βομβαρδισμός κοντά στις εγκαταστάσεις.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions.