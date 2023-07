Άρχισε η εποχή του «παγκόσμιου κοχλασμού» - Ο πιο καυτός Ιούλιος εδώ και 120.000 χρόνια

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα ότι η περίοδος της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει τελειώσει και «η εποχή του παγκόσμιου κοχλασμού έχει φτάσει», καθώς επιστήμονες δήλωσαν ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας στον κόσμο που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Είναι τρομακτικό. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», τόνισε ο Γκουτέρες σε δημοσιογράφους.

«Είναι ακόμα εφικτό να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου και να αποφευχθεί το χειρότερο της κλιματικής αλλαγής. Αλλά μόνο με δραματική, άμεση δράση για το κλίμα».

O Ιούλιος που διανύουμε και αποδεικνύεται ένας από τους πιο καταστροφικούς για τα ελληνικά δάση είναι και ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Μια ανάλυση του γερμανικού Πανεπιστημίου της Λειψίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη διαπίστωσε ότι ο Ιούλιος του 2023 θα καταρρίψει τα ρεκόρ ζέστης, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυτού του μήνα να προβλέπεται να είναι περίπου 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική μέση τιμή.

Αυτό θα είναι τουλάχιστον 0,2 βαθμούς Κελσίου θερμότερο από τον Ιούλιο του 2019, τον προηγούμενο πρωτοπόρο στο 174ετές αρχείο παρατηρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώιμες, λιγότερο λεπτομερείς καταγραφές του κλίματος - που συλλέγονται από πράγματα όπως οι πυρήνες πάγου και οι δακτύλιοι των δέντρων - υποδηλώνουν ότι η Γη δεν ήταν τόσο θερμή εδώ και 120.000 χρόνια.

🌡️📈 According to data from the #CopernicusClimate Change Service, the first 3 weeks of July have already broken several significant records, including:



▶️Hottest day globally;

▶️Hottest 3 weeks globally.#C3S data also show:

▶️July 2023 likely to be hottest month on record. pic.twitter.com/WusgJD1uGf