Copernicus - Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Ο Ιούλιος «ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ»

Έπειτα από τρεις εβδομάδες «καυτών» θερμοκρασιών στην ξηρά και τη θάλασσα, σε τρεις ηπείρους, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus θεωρούν ότι έχουν αρκετά δεδομένα για να ανακοινώσουν ότι ο φετινός Ιούλιος θα είναι «με μεγάλη βεβαιότητα ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ», ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουλίου του 2019.

According to data from the Copernicus Climate Change Service, the first 3 weeks of July have already broken several significant records, including:



Hottest day globally;

Hottest 3 weeks globally. C3S data also show:

July 2023 likely to be hottest month on record.