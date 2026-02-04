Γκουτέρες: Προειδοποιεί για την κατάσταση στην Κούβα λόγω έλλειψης πετρελαίου

«Για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί ή και θα καταρρεύσει, εάν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο δεν ικανοποιούνται», ανησυχεί ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως εξέφρασε σήμερα ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Αφότου σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα με προορισμό την Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα που ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να πλήξουν με τελωνειακούς δασμούς τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Μεξικό που προμηθεύει με πετρέλαιο το νησί από το 2023, θα σταματήσει να το κάνει.