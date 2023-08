Γκαμπόν: Το όγδοο πραξικόπημα στην Δυτική και Κεντρική Αφρική από το 2020

Το πραξικόπημα στην Γκαμπόν που πραγματοποιήθηκε σήμερα από είναι το όγδοο που πραγματοποιείται στη Δυτική και την Κεντρική Αφρική και κατά κύριο λόγο στις γαλλόφωνες χώρες από το 2020. Η περιοχή αυτή την τελευταία δεκαετία είχε κάνει βήματα για να αποβάλει τη φήμη της ως «ζώνη πραξικοπημάτων», ωστόσο η κυρίαρχη ανασφάλεια και η διαφθορά αποδεικνύεται ότι αποτελούν πεδίο δόξης λαμπρό για τους διψασμένους για εξουσία στρατιωτικούς.

