Γκάλαντ: Είμαστε σε έναν πόλεμο εναντίον ενός βάναυσου εχθρού

«Μόνο η νίκη εναντίον της Χαμάς θα μας επιτρέψει να πετύχουμε την εξομάλυνση και την περιφερειακή ενσωμάτωση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ απευθυνόμενος σε αντιπροσωπεία εβραίων ηγετών της Βόρειας Αμερικής που επισκέπτεται το Ισραήλ, σύμφωνα με το Times of Israel.

Today I briefed the @Conf_of_Pres - 50 leaders of Jewish organizations.



My message to them:

Our goal is simple – victory.

Only victory will ensure our security.

Only victory against Hamas will allow us to achieve normalization and regional integration.