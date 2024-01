Γκάβιν Νιούσομ: Μία πραγματική εναλλακτική για τον Λευκό Οίκο;

Έχει αποκρούσει κατ' επανάληψη τη φημολογία ότι θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί στον Τζο Μπάιντεν για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και οι προσωπικές του βλέψεις δείχνουν προσανατολισμένες στις κάλπες του 2028. Διεξάγει, ωστόσο, επί μήνες μία ιδιότυπη σκιώδη εκστρατεία και εμφανίζεται έτοιμος και πρόθυμος να βγει μπροστά εάν ή όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίσει ή αναγκαστεί να κάνει το βήμα πίσω.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνια την οποία και χαρακτηρίζει ηγέτιδα πολιτεία της «αντίστασης» κατά Τραμπ, δεν αμφισβητεί ευθέως τον Τζο Μπάιντεν -αντίθετα είναι ένας εκ των πλέον σθεναρών υποστηρικτών του- ούτε και επιχειρεί να επιφέρει αναταράξεις στο Δημοκρατικό Κόμμα. Προβάλλει πάντως εμφανώς τον εαυτό του ως μία σαφή επιλογή, εφόσον αυτή η επιλογή χρειαστεί να γίνει. Αυτή έχει διαφανεί πλέον ότι είναι η απάντηση στο ερώτημα εάν είναι αντικαταστάτης ή αντίπαλος του Τζο Μπάιντεν.

Μετρήσιμη δύναμη στο Δημοκρατικό Κόμμα με εμπειρία στην εκτελεστική εξουσία στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 56χρονος Νιούσομ έχει ήδη καθιερωθεί ως η πιο ελκυστική και βιώσιμη εναλλακτική λύση (κατά πολλούς καλύτερη λύση) στην «ασθμαίνουσα» υποψηφιότητα Μπάιντεν. Σε κάθε περίπτωση, είτε ο Τζο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί αποδεχθούν την πραγματικότητα της προχωρημένης ηλικίας του προέδρου και των δημοσκοπήσεων και στραφούν προς άλλη υποψηφιότητα, είτε όχι, ο Νιούσομ είναι ίσως ο πιο πιθανός διάδοχός του.

Χτίζει προεδρικό προφίλ στην εθνική σκηνή και διεθνώς και δηλώνει «παρών» να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τις πολιτικές και τους πολιτικούς των Ρεπουμπλικανών. Τους τελευταίους μήνες συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, ταξίδεψε στο Τελ Αβίβ και συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, ενώ υποδέχθηκε δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σαν Φρανσίσκο.

Παράλληλα, συγκέντρωσε πάνω του όλα τα φώτα της προεκλογικής εκστρατείας, και ας μην μετέχει επίσημα σε αυτήν, όταν δέχθηκε να έλθει αντιμέτωπος σε ντιμπέιτ με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, στο τηλεοπτικό πλατό του Fox News, είναι το λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για να εμφανιστούν Δημοκρατικοί. Παρουσιαστής ήταν ο Σον Χάνιτι, υποστηρικτής του Τραμπ, και το συντηρητικό δίκτυο πρόβαλε το ντιμπέιτ ως «η πολιτισμική σύγκρουση» που διχάζει την Αμερική: «Κόκκινες» πολιτείες (Ρεπουμπλικανοί) εναντίον «μπλε» πολιτειών (Δημοκρατικοί), μια μάχη μεταξύ κυβερνητικών μοντέλων.

Τα θερμά λόγια με τα οποία αναφέρθηκε προ δύο μηνών ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Γκάβιν Νιούσομ, και ειδικά η αναγνώριση ότι είναι κατάλληλος για την προεδρία, δημιούργησαν εντυπώσεις και ερωτηματικά αν του δίνει το «δαχτυλίδι». Η δήλωση Μπάιντεν ότι ο Νιούσομ είναι ικανός να έχει οποιαδήποτε θέση θέλει, περιλαμβανομένης της δικής του, έγιναν από δημόσιο βήμα στο Σαν Φρανσίσκο πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού -παρούσας της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, η οποία κανονικά θα είχε προτεραιότητα.

Μέσω της ακλόνητης υποστήριξης στον Αμερικανό πρόεδρο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια σαφώς εδραιώνει τις προεδρικές του φιλοδοξίες, ενώ από την πλευρά τους αξιωματούχοι επιμένουν ότι η σθεναρή υπεράσπιση του Μπάιντεν και των προοδευτικών αξιών του κόμματος τον έχουν καταστήσει πολύτιμο για τον Λευκό Οίκο και την προσπάθεια επανεκλογής του προέδρου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι Δημοκρατικοί είναι ενθουσιασμένοι με το ύφος, την τακτική και την σκιώδη εκστρατεία Νιούσομ, ο οποίος είναι και συμπρόεδρος της επιτροπής της εκστρατείας επανεκλογής του Μπάιντεν.

Η άλλη άποψη λέει ότι τουλάχιστον ο Νιούσομ δεν τρέφει αυταπάτες ελπίζοντας απλά ότι όλα θα πάνε καλά σε μία τόσο κρίσιμη εκστρατεία με τόσες μη ευνοϊκές παραμέτρους για το Δημοκρατικό Κόμμα και ένα πρόεδρο ηλικίας 81 ετών που διεκδικεί την επανεκλογή του με δημοτικότητα στο 39%. Καλά δεν πήγαν τα πράγματα ούτε το 2016 όταν οι κομματικοί μηχανισμοί ουσιαστικά δεν επέτρεψαν σε κανέναν να αντιπαρατεθεί με την Χίλαρι Κλίντον. Και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, εδραιωμένο φαβορί για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα, είναι πολύ πιο επικίνδυνος.

Την πραγματικότητα παραθέτει ο Ματ Μπάι της Washington Post και δύσκολα συνοψίζεται καλύτερα: «Είτε μας αρέσει, είτε όχι, ο Μπάιντεν [Σε εμένα αρέσει και είμαι αρκετά σίγουρος πως αρέσει και στον Νιούσομ], το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή τη στιγμή παίρνει ένα σοκαριστικά απερίσκεπτο ρίσκο με το μέλλον της χώρας. Ο γηραιότερος πρόεδρος στην Ιστορία πρόκειται να γίνει ένας ακόμη γηραιότερος υποψήφιος, με την υποστήριξη μίας αντιπροέδρου που συμπαθεί μετά βίας το ένα τρίτο της χώρας. Για τον επόμενο χρόνο, όλοι θα απέχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας ή ένα μικρό γλίστρημα στις σκάλες από το να προσκαλέσουμε έναν ψεύτη αυταρχικό πίσω στον Λευκό Οίκο».

Την εικόνα έρχεται να συμπληρώσει δημοσκόπηση του δικτύου CBS που είχε δοθεί στη δημοσιότητα την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν ανοίξει από την Αϊόβα η κούρσα για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα. Η Νίκι Χέιλι εμφανίζεται ως μεγαλύτερη απειλή για τον Τζο Μπάιντεν παρά τη συντριπτική επικράτηση Τραμπ σε αυτό το στάδιο της ρεπουμπλικανικής κούρσας. Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνα επικρατεί με διαφορά οκτώ ποσοστιαίων μονάδων έναντι του νυν προέδρου σε μία υποθετική αναμέτρηση (53% έναντι 45%). Ο Ρον Ντε Σάντις -ο οποίος από χθες είναι εκτός κούρσας- εμφανιζόταν στη δημοσκόπηση να κερδίζει τον Μπάιντεν με τρεις μονάδες διαφορά (51% εάντι 48%) και Ντόναλντ Τραμπ με δύο (50% εάντι 48%).

GOP primary voters think Trump is their best shot in November, but it's Haley who right now has a bigger lead over Biden than either Trump or DeSantis in potential head-to-head match-ups.



All three of these GOP contenders, have at least a slight national edge on Biden.… pic.twitter.com/9LvMILWeag