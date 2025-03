WSJ - AXIOS

Σε τρεις στόχους αποσκοπεί η ανάληψη δράσης κατά των Χούθι από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος και αποφάσισε «να τους επαναπροσδιορίσει» ως τρομοκρατική οργάνωση, αρκετές εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη δύο αμερικανικές πηγές, η έναρξη των επιθέσεων κατά των ανταρτών αποσκοπεί στην επίτευξη τριών στόχων οι οποίοι και είναι:

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Πεντάγωνο να αρχίσει να προετοιμάζει στρατιωτικά σχέδια κατά των Χούθι, μετά την απόφασή του «να τους επαναπροσδιορίσει» ως τρομοκρατική οργάνωση αρκετές εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Αφού οι Χούθι κατέρριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πριν από δύο εβδομάδες, οι προετοιμασίες για τα πλήγματα επιταχύνθηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τις τελευταίες ημέρες, το κύριο ερώτημα μεταξύ των Αμερικανών υπευθύνων λήψης αποφάσεων έγινε ο βέλτιστος πρακτικά χρόνος για τα πλήγματα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Axios ότι ο Τραμπ ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης την Παρασκευή και εξέδωσε την τελική εντολή για την υλοποίησή του το Σάββατο, την ίδια ημέρα που συνέβη.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε εκ των προτέρων έναν μικρό αριθμό βασικών συμμάχων της, κυρίως το Ισραήλ, το οποίο είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν βίαια πλήγματα στην Υεμένη, συμπίπτοντας με τον πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 101, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα οι αντάρτες.

BREAKING: Under President Trump's orders, the U.S Navy's Harry S. Truman Carrier Strike Group carried out an attack on a Houthi target in Sanaa, the capital of Yemen.



