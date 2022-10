Για έκτη φορά στην απομόνωση ο Ναβάλνι

Ακόμα μία φορά μπαίνει σε απομόνωση ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι. Όπως δήλωσε σήμερα τον έβαλαν και πάλι στην απομόνωση για 14 μέρες επειδή αρνήθηκε να πλύνει έναν τοίχο.

Σε μήνυμά του στο Twitter που αναρτήθηκε μέσω του δικηγόρου του, ο Ναβάλνι λέει ότι τον ξαναστέλνουν στην απομόνωση από την οποία μόλις είχε βγει και στην οποία παρέμεινε για μικροπαραβάσεις των κανονισμών της φυλακής.

«Είμαι λοιπόν και πάλι στην απομόνωση. Μόλις είχα μείνει εκεί για 12 μέρες, και μου δίνουν ξανά 14 μέρες. Ο λόγος είναι ότι αρνήθηκα να πλύνω τον τοίχο. Καταλαβαίνω ότι το να βάφεις τον τοίχο και να νοιώθεις όπως ο Τόμ Σόγιερ είναι διασκεδαστικό. Αλλά το να πλένεις έναν τοίχο είναι κατά την άποψή μου εντελώς τρελό», έγραψε ο Ναβάλνι στο μήνυμά του.

1/2 And I'm back in the punishment cell. I just did 12 days there, and now I'm doing 14 again. The reason is I refused to wash the fence. I understand painting the fence and feeling like Tom Sawyer is fun. But washing a fence, in my opinion, is totally insane.