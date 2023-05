Γερουσιαστής Γκράχαμ: Ανυπομονώ να εξοργίσω τις ρωσικές αρχές υποστηρίζοντας το Κίεβο

Εξαιρετικά χαρούμενος δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, για την «οργή» της ρωσικής κυβέρνησης, που προέκυψε λόγω της υποστήριξής του προς την κυβέρνηση της Ουκρανίας. «Η συνειδητοποίηση ότι η δέσμευσή μου για την Ουκρανία έχει προκαλέσει την οργή του καθεστώτος Πούτιν μου φέρνει μεγάλη χαρά», έγραψε στο Twitter.

Good news and bad news about Russian efforts to arrest and try me for speaking the truth.